Pietraperzia: social e solidarietà, un gruppo Facebook al servizio di chi è in difficoltà

E’ nato quasi casualmente durante la fase 1 dell’emergenza Covid e adesso ha più di 2500 membri. E’ il gruppo Facebook “Pietraperzia 2.0”, nato dall’idea di un gruppo di amici che si sono riuniti “virtualmente” durante quelle giornate di isolamento.

I promotori sono stati Francesco Enea, Simone ed Elena Paraluppi, Agata Bongiovanni, Michele Russo, Pino Buccheri, Michele Tisa, Sara Di Calogero, Salvatore Cilano, Katiuscia Giugno e Michelangelo Puleo. Tutti attualmente residenti o originari di Pietraperzia.

Giorno dopo giorno il gruppo è cresciuto, col tempo sono arrivate anche, raccontano i promotori, “le prime richieste di aiuto e alcune donazioni”.

“Tutto pubblicato su Facebook – proseguono i promotori del gruppo Facebook -. Non avremmo mai pensato di poter realizzare quella che oggi è diventata una speranza, non solo per i pietrini, ma anche per gente di fuori paese che ci ha chiesto aiuto e che noi abbiamo aiutato, senza mai chiedere nulla in cambio. Si sono aggiunte anche varie attività commerciali”.

Dal gruppo Facebook i componenti sono anche passati all’azione e alcuni di loro si sono dedicati anche al decoro di Pietraperzia.

“Ci siamo occupati – raccontano – di pulire marciapiedi e strade del nostro paese pieni di erbacce. Mettersi insieme è stato un inizio, rimanere insieme un progresso, lavorare insieme un successo. Quando è scoppiata questa terribile pandemia un gruppo di persone ha percepito immediatamente il grido d’aiuto che arrivava da Pietraperzia. La corsa alla solidarietà è diventata virale e tantissimi paesani sparsi per il mondo, insieme a tanti residenti in paese, si sono prodigati per provvedere alle improrogabili esigenze delle famiglie meno fortunate. Quando le cose si fanno con amore e senza secondi fini i risultati sono inimmaginabili, infatti stiamo assistendo a qualcosa che in paese non si era mai visto. Inoltre, questa squadra è riuscita a coinvolgere anche tantissimi amici del nord, che Pietraperzia l’hanno vista solo sulla cartina geografica e che stanno collaborando attivamente al reperimento di risorse per aiutare quanti hanno bisogno in paese. La squadra è cresciuta, quasi 2700 iscritti, così anche le iniziative. Tu chiamala se vuoi rivoluzione, – concludono – un grazie a tutti coloro che ci sostengono, ci frequentano e ci amano”.