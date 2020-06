Enna: una nuova associazione di promozione sociale, nasce “Enna Tricolore”

È stata scelta la data del 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica, per la nascita dell’associazione di promozione sociale “Enna Tricolore”.

Il progetto nasce dall’idea di cinque amici che, sentita l’esigenza di ritrovare la propria identità politica e l’impegno nel sociale, vogliono ricostituire un movimento di formazione politica e culturale che porti alla creazione di una nuova classe dirigente, e nello stesso tempo spendersi per la propria città attraverso iniziative di volontariato e di promozione economica.

L’associazione, che vede all’interno del consiglio direttivo una maggioranza di quote rosa (presidente Eliana Longi, vice presidente Ilaria Vicari, segretaria Angela Restivo), si prefigge l’obiettivo di promuovere la partecipazione dei cittadini e, in particolare modo, delle donne incoraggiandone l’impegno attivo nella gestione tra vita privata e politica. All’interno dell’associazione anche Fabio Arangio, tesoriere, e Mauro Grimaldi, revisore.

“Enna Tricolore – fanno sapere i promotori del progetto – offrirà ai cittadini servizi gratuiti di vario genere e garantirà l’apertura e la fruizione della sede sociale secondo un calendario ben definito”.

A breve verranno comunicati maggiori dettagli sullo svolgimento delle attività sociali, sull’inaugurazione della sede sociale e sull’apertura della campagna tesseramenti.