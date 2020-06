Ars, Attiva Sicilia e il caso Soprintendenze: “Affidare ai Comuni le autorizzazioni paesaggistiche? Ci sarebbe troppa discrezionalità”

“Si sta tentando di indebolire le soprintendenze siciliane e trasferire ai Comuni i poteri sulle autorizzazioni paesaggistiche. Una scelta pericolosa e inopportuna, se vogliamo continuare a salvaguardare i beni culturali e il paesaggio. Si facciano piuttosto i concorsi per le 1.200 assunzioni necessarie nel comparto”.

Lo dichiarano i deputati regionali di Attiva Sicilia, la vice presidente Ars Angela Foti insieme a Matteo Mangiacavallo, Valentina Palmeri, Elena Pagana e Sergio Tancredi, nel commentare il disegno di legge che ridisegna i poteri delle soprintendenze ai beni culturali, in discussione in V commissione dell’Ars.

“Siamo d’accordo – affermano i deputati – con le norme che disciplinano i parchi archeologici, le biblioteche e il sistema museale regionale, ma il testo va stralciato in larga parte, altrimenti si profila il saccheggio del territorio. Per esempio, alcune scelte su questioni importanti, come la rimozione o demolizione dei beni culturali o lo smembramento delle collezioni, che verrebbero spostate sotto la competenza del dirigente generale. Inoltre l’autorizzazione paesaggistica verrebbe attribuita ai Comuni, lasciando troppi margini di discrezionalità alla tendenza politica del momento. Un rischio che va scongiurato dal legislatore”.

“La lentezza burocratica delle soprintendenze, che nessuno può negare – riprendono gli esponenti di Attiva Sicilia – non giustifica la scelta di sottrarre a questi enti fondamentali competenze. La lentezza è dovuta anche all’accumulo di pratiche di sanatoria degli anni ‘80 ed è un problema che non è stato risolto. Allora non dimentichiamo che lo scorso novembre la Regione ha approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale e per l’intero settore dei Beni Culturali è stato calcolato un fabbisogno di circa 1.200 unità. Si pensi quindi a indire al più presto i concorsi per rinforzare l’organico e assicurare le competenze specialistiche di cui hanno bisogno le soprintendenze e si riponga nel cassetto degli orrori questa proposta irricevibile”, concludono i deputati.