La Renault 4 continua il suo viaggio. Avvistata nell’ennese

Ha fatto discutere di se in tempi di lockdown e ancora non si ferma la Renault 4 proveniente dalla Francia.

Colma di passeggeri e di bagagli è stata avvistata e fotografata per la prima volta il 18 marzo in una piazzola di sosta della Salerno-Reggio Calabria e poi durante il traghettamento sullo Stretto di Messina fino a giungere nel borgo dei Malavoglia, Aci Trezza.

Restate a casa, diceva il Governo. E i suoi proprietari, artisti di strada, nella loro casa su quattro ruote erano, con tanto di piantine grasse in evidenza. Arrivati in Sicilia si sono posti in quarantena ad Aci Castello.

Il suo viaggio però non si è fermato e da qualche giorno si aggira nell’entroterra siculo, nell’ennese. Avvistata nei pressi dell’autodromo di Pergusa, ha proseguito per Nicosia. A chi faranno arrabbiare o sorridere adesso che la Sicilia riapre?

Angela Montalto