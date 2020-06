Coronavirus: Musumeci domani in visita ad Agira e Leonforte

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci sarà domani mattina in visita ufficiale ad Agira, il comune della provincia di Enna che per oltre un mese è rimasto “zona rossa” a seguito del contagio per il Coronavirus. Il governatore, alle 10.30, si recherà al municipio dove ad accoglierlo ci sarà il primo cittadino Maria Gaetana Greco.

A seguire, Musumeci si recherà all’ospedale di Leonforte, il presidio sanitario più vicino al centro dell’entroterra ennese oggetto del focolaio. Il presidente sarà accompagnato dall’assessore alla Salute Ruggero Razza.