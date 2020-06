Troina: l’assessore Impellizzeri ringrazia il mondo della scuola

“Grazie a tutto il personale della scuola per aver contribuito a rendere più semplice questo periodo così complesso e per aver sostenuto tutti gli alunni di qualsiasi età a partire dai più piccoli; grazie ai ragazzi per l’impegno, nonostante tutte le difficoltà; grazie alle famiglie per aver permesso ai docenti di entrare nelle loro case e per aver sostenuto i loro figli; grazie ai dirigenti, ai docenti ed a tutti quanti per questa strana avventura che ha stravolto la nostra vita”.

A pochi giorni dalla chiusura del turbolento anno scolastico 2019/2020 l’assessore alla pubblica istruzione del Comune di Troina Carmela Impellizzeri, a nome dell’intera amministrazione, ringrazia con queste parole il mondo scolastico troinese.

“È stato un momento difficile per tutti – prosegue l’assessore – in cui abbiamo vissuto momenti di angoscia e ansia per la pandemia che ha investito la nostra comunità, che ha stravolto anche la scuola, accrescendo dapprima lo sconforto e le difficoltà tra docenti e discenti, ma poi riscattandola. Non è stato semplice gestire le emozioni dei ragazzi, che sono però cresciuti tanto ed hanno riscoperto la voglia di tornare tra i banchi e di cercare il contatto con i professori ed i compagni e, soprattutto, la solidarietà nel tendere una mano d’aiuto verso i più deboli. Un grande in bocca al lupo ai ragazzi di terza media ed ai nostri maturandi, che dovranno affrontare gli esami in un contesto così surreale: a loro va il nostro sostegno e il nostro abbraccio affettuoso”.