Enna: la paziente dell’Oasi non è deceduta causa Covid-19

Non è morta a causa del Covid-19 la giovane 29enne proveniente dall’Oasi Maria Santissima di Troina, così come si era creduto. Nessun giallo dunque sulla sua dipartita, ma solo tristezza della comunità che si stringe al dolore della famiglia. Il virus era superato ma, probabilmente, non le conseguenze che le ha procurato.

Due tamponi e un aspirato bronchiale eseguiti al Garibaldi di Catania hanno dato esito negativo. La giovane paziente dell’Istituto di Ricerca e Cura vi era giunta con una situazione clinica molto compromessa: grave acidosi con insufficienza respiratoria severa. Aveva contratto il virus il mese prima. Con importanti malformazioni alla colonna vertebrale e alla gabbia toracica che compromettevano la buona funzione respiratoria, soffriva da anni di patologie a carico del sistema respiratorio, ma aveva superato la pesante polmonite contratta ad aprile.

Un tampone, dopo il suo nuovo trasferimento dall’Istituto di Cura, sarebbe risultato positivo. Un falso allarme secondo i medici, infatti si sarebbe trattato solo di un residuato della vecchia infezione che avrebbe tratto in inganno. Interpellato il primario di Malattie Infettive del Garibaldi, il professore Bruno Cacopardo, sull’apparente ritorno dell’infezione, ha spiegato: “esiste la possibilità che il test amplifichi piccoli frammenti di Rna localizzati dell’epitelio del naso-faringe destinati a scomparire durante il turnover epiteliale che inducono in errore”.

Lo stesso istituto troinese ha precisato attraverso una nota stampa che “la paziente in questione prima di essere stata trasferita all’Ospedale di Enna in data 27 maggio, risultava già negativizzata e il trasferimento nel nosocomio ennese si è reso necessario per altre patologie pregresse. Inoltre, nella struttura ospedaliera di Catania, dove la paziente è stata portata il 31 maggio dal nosocomio ennese, sono stati effettuati altri tre tamponi i cui esiti sono stati negativi”.

Qual è stata allora la causa della morte della giovane donna? La direzione sanitaria dell’ospedale Garibaldi di Catania ha classificato il suo decesso non attribuibile al Covid-19. Si tratterebbe, infatti, di morte per collasso-cardiocircolatorio.

“Io credo che il contributo di Covid sia stato quello di provocare delle cicatrici fibrotiche o delle lesioni croniche che in una paziente così fragile hanno compromesso ancor di più la buona funzione respiratoria” ha proseguito Cacopardo.

Le patologie polmonari infiammatorie più violente provocate dal Coronavirus producono dei reliquati cicatrizzali, che possono riassorbirsi o, in alcuni casi come questo, recare danni permanenti all’attività respiratoria e ventilatoria.

Al Garibaldi vi è una seconda paziente da Troina, ricoverata con una lieve insufficienza respiratoria e ripetutamente positiva al tampone, nonostante abbia avuto Covid-19 circa 20 giorni fa e uscita negativa da Enna.

