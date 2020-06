Enna: centro storico, al via il rinnovo della segnaletica stradale

Al via il rinnovo della segnaletica stradale nel centro storico della città di Enna.

“Un intervento importante – spiega l’assessore Biagio Scillia – che dona decoro al centro urbano, oltre ad una maggiore sicurezza e chiarezza comunicativa. La segnaletica, oltre ad assolvere al suo ruolo fondamentale di essere chiara nelle indicazioni, deve, a mio avviso, essere pensata per abbellire le strade in cui essa è presente. Un’amministrazione attenta come la nostra – conclude – non poteva di certo trascurare o sottovalutare l’importanza di intervenire sulla cartellonistica stradale che rappresenta il principale biglietto da visita per una città che dimostra la voglia di migliorarsi giorno dopo giorno”.