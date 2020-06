Enna: si è spenta la 24enne ospite dell’Oasi di Troina ripositivizzata al Covid-19

Si è spenta al Cannizzaro di Catania la giovane 24enne ospite dell’Oasi di Troina. Dopo essere stata dichiarata guarita dal Covid-19, era tornata positiva come costatato all’Umberto I dove aveva ripetuto il tampone.

La giovane donna, come vi avevamo raccontato venerdì, era giunta di nuovo nel nosocomio ennese con forti malesseri e strane sintomatologie di carattere dermatologico e oggi pomeriggio purtroppo sì è spenta. Ha perduto la sua battaglia nella rianimazione del nosocomio catanese.

Un durissimo colpo per la famiglia biologica e l’Istituto di Ricerca che in questi mesi è stato nel vortice di questa terribile epidemia. Anche questa volta il virus non ha fatto sconti, neanche a un’anima candida. Grande lo sgomento nella comunità di Troina. Aggravatasi nel reparto di Malattie Infettive a Enna era stata trasferita e intubata a Catania ma non è stato possibile salvarla.

Angela Montalto