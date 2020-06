Enna: ristorazione, dimezzare la Tosap negli anni futuri. Per l’assessore Scillia “una scelta doverosa”

“Negli ultimi tempi si è molto parlato della riduzione delle imposte per aiutare in un momento critico come questo le attività commerciali. Già da due anni la Tosap (tassa per l’occupazione del suolo pubblico) per la fiera di maggio e settembre è stata dimezzata contribuendo a far rinascere una tradizione che era ormai sparita. Questo significa che dimezzare questa tassa è un’idea che funziona e che, soprattutto, non comporta alcun danno per il bilancio comunale che, anzi, ne trae un vantaggio”.

Queste le parole dell’Assessore Biagio Scillia che sostiene che dimezzare la Tosap per l’occupazione del suolo pubblico per i bar ed i ristoranti non solo è necessario, ma che si può fare.

“Partendo da questa certezza, – prosegue Scillia – se per quest’anno il Governo nazionale ha già provveduto ad azzerare la Tosap, è proprio ora che l’amministrazione ha il dovere di portare avanti tutte le azioni necessarie di politica pragmatica e programmatica che mirino a diminuire, finanche a dimezzarla, la Tosap per l’occupazione del suolo pubblico per i bar ed i ristoranti per gli anni futuri. Farlo è possibile, lo dimostrano i fatti e le analisi sui dati che già stiamo effettuando. La mia idea di riduzione della Tosap è già stata portata all’attenzione del Sindaco Dipietro e degli assessori che l’hanno sposata e, in questo momento, stiamo valutando tutti gli aspetti necessari per poterla attuare”.