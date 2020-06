Enna: riaprono i monumenti in città

Riaprono i monumenti nella città di Enna dopo la chiusura durante le settimane di lockdown.

Il Castello di Lombardia e la Torre di Federico saranno visitabili tutti i giorni dalle ore 10 alle 19. Consentita la compresenza di massimo 30 persone nel maniero lombardo, 5 invece nella villa Torre di Federico e 2 all’interno della Torre.

Vietati naturalmente gli assembramenti, vige l’obbligo di igienizzare le mani, indossare la mascherina e mantenere la distanza interpersonale di almeno due metri.

Riaperto in questi giorni al transito pedonale, dopo diversi anni, anche l’anello stradale intorno al Castello di Lombardia nei pressi dei lavori per la messa in sicurezza del costone occidentale del castello di Lombardia.