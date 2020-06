Enna: domani le celebrazioni del 74° anniversario della Repubblica Italiana

Nella mattina di domani, martedì 2 giugno, si celebrerà la giornata dedicata al ricordo della nascita della Repubblica Italiana.

La cerimonia si svolgerà in maniera statica alla sola presenza del Prefetto, dei vertici delle Forze dell’Ordine, del Rappresentante del Libero Consorzio Comunale e del Sindaco del Comune capoluogo, senza tuttavia rinunciare ai significativi momenti della deposizione della corona d’alloro in memoria dei caduti e dell’alzabandiera, scanditi da composte note soliste.

La ricorrenza, seppur vissuta quest’anno sull’onda della necessaria prudenza, rappresenterà la spinta per il ritorno alla normalità, dopo mesi di comune sacrificio proiettato al superamento di questo imprevisto quanto difficile momento.

Proprio in questa giornata appare doveroso mantenere l’impegno assunto in occasione di uno degli ultimi eventi curati dalla Prefettura prima del lockdown in occasione del giorno della memoria, restituendo, con la pubblicazione sul sito ufficiale della Prefettura, il video realizzato grazie alle pregevoli performance dei ragazzi delle scuole di Enna e rielaborato, in modo creativo, dal regista Davide Vigore.

Si tratta di un omaggio allo sforzo individuale e collettivo, nonché all’imprescindibile attività degli uomini e donne delle Forze dell’ordine che in questi ultimi mesi hanno, in aggiunta agli innumerevoli compiti istituzionali, vigilato sulla corretta attuazione di norme stringenti quanto necessarie per il contenimento del Covid-19 per la tutela della salute pubblica, effettuando, con il concorso delle Polizie Locali, del Corpo Forestale Regionale e della Polizia Provinciale, il controllo di 77.261 persone e di 31.187 esercizi commerciali.

“Sarà un modo – fanno sapere dalla Prefettura – in una giornata fondamentale, per rammentare a ciascuno la forza della social catena al verificarsi di accadimenti, umani o naturali, che sconvolgono il corso della storia: uscire da una guerra come da una pandemia richiede azioni collettive e spirito comunitario necessariamente ispirati ai valori della nostra Repubblica, di cui domani si celebra la nascita. Per non dimenticare, per ripartire insieme”.