Valguarnera: interventi di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione nel territorio comunale. Uffici comunali chiusi lunedì

Il Comune di Valguarnera informa che si procederà ad effettuare, su tutto il territorio comunale, gli interventi di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione secondo il calendario di seguito descritto:

– Giorno 30/05/2020, dalle ore 23:30 sino alle ore 5:00 del 31/05/2020, sarà svolto l’intervento di disinfestazione e disinfezione del centro abitato e delle relative zone periferiche;

– Giorno 01/06/2020 verrà svolto l’intervento di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione dei locali comunali, dei locali scolastici, degli impianti sportivi e relativi spogliatoi, nonché la derattizzazione di tutto il centro abitato e delle relative zone periferiche.

Disposta la chiusura della sede municipale, con la sospensione dell’attività degli uffici comunali.

I cittadini sono inviatati a non utilizzare le aree che verranno segnalate da appositi cartelli interessate dall’intervento di derattizzazione e, per quanto attiene le date della disinfestazione e disinfezione, si raccomanda di non esporre all’esterno durante gli interventi animali e/o vestiario e di tenere chiusi gli infissi.