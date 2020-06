Enna: controlli della polizia municipale durante il weekend

Il weekend appena trascorso ha visto la Polizia Municipale impegnata in controlli per rassicurare tutta la cittadinanza ennese sul fatto che non si creassero assembramenti nelle zone più frequentate durante gli orari notturni.

“Gli agenti – ha fatto sapere l’assessore Biagio Scillia – con due autopattuglie e quattro unità di personale, sono stati in giro sino a tarda notte sia venerdì 29 che sabato 30 maggio, potendo accertare personalmente quanto la cittadinanza ennese sia cosciente dell’emergenza che abbiamo vissuto e che è tutt’ora in atto e quanto importante sia comportarsi seguendo le norme di distanziamento per assicurare la propria salute e quella degli altri”.

Stesso discorso per i bar ed i ristoranti.

“Già nei giorni scorsi – prosegue Scillia – abbiamo attuato tutta una serie di sopralluoghi per verificare la corretta esecuzione delle disposizioni di sicurezza e non avevamo trovato niente che non andasse. Ne abbiamo avuto la conferma anche in questo fine settimana. Possiamo continuare ad affermare che si può uscire, con le dovute precauzioni, ovviamente, perché tutto è organizzato per poter garantire la sicurezza di ognuno”.