Enna: raccolta differenziata, entrano in azione gli Ispettori Ambientali

“Dopo il lockdown che ha visto il blocco di numerose iniziative portate avanti dall’Amministrazione, finalmente gli Ispettori Ambientali, già pronti a partire da marzo scorso, potranno iniziare la loro attività”.

Con queste parole l’Assessore Biagio Scillia comunica che da lunedì 1 giugno gli Ispettori Ambientali entreranno in azione.

“Una figura di nuova istituzione – spiega Scillia – che nasce con un obiettivo ben chiaro: divulgare un nuovo concetto di smaltimento dei rifiuti che, se già ad oggi supera il il 50%, con l’ausilio di queste importanti figure aumenterà certamente. Gli Ispettori ambientali coadiuveranno il lavoro portato avanti dalla EcoEnnaServizi ed il lavoro di controllo che ogni giorno porta avanti la Polizia Municipale. Quindi il loro ruolo sarà triplice: contrasto, controllo e formazione per la raccolta differenziata”.

Tra le principali attività di interesse di queste nuove figure troviamo la verifica e il controllo delle utenze non domestiche e domestiche in base a quanto previsto dal calendario della raccolta differenziata, la verifica e il controllo degli operatori mercatali, le attività di contrasto al volantinaggio selvaggio, il controllo e monitoraggio delle isole ecologiche al servizio delle utenze ricadenti nel territorio non servite dal porta a porta, le attività di contrasto all’abbandono incontrollato dei rifiuti con la conseguente creazione di microdiscariche diffuse nel territorio comunale e la verifica e il controllo delle utenze che non utilizzano il kit fornito dalla società per l’esposizione dei rifiuti.

“L’importanza dell’ispettore ambientale – prosegue Scillia – consiste nel fatto che, attraverso il suo operato, derivante da una formazione molto accurata, contribuirà notevolmente al crearsi di una cultura ambientale che punti sempre di più ad una maggiore coscienza del fatto che i rifiuti sono una risorsa e non un problema, ovviamente se gestiti nel modo giusto”.

“Con l’istituzione di questa nuova figura si chiude un cerchio – conclude Scillia – che comprende il gran lavoro portato avanti dal Sindaco Dipietro sulla gestione dei rifiuti che, è sotto gli occhi di tutti, ha fatto sì che la città di Enna ritrovasse quell’ordine e quella pulizia che con la precedente amministrazione era solo un desiderio, a quanto pare, irrealizzabile. Il decoro urbano ne gioverà certamente e, cosa da non sottovalutare, si darà l’importanza che merita al volontariato attivo che, in modo del tutto gratuito, lavora e si impegna per il bene della comunità”.