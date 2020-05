Calascibetta: dispositivi di protezione individuale donati al corpo bandistico

Sono 60 i dispositivi di protezione individuale consegnati oggi dalla sig.ra Dorica Orzan, presidente dell’Associazione SI.RO. di Calascibetta, al presidente dell’Associazione Musicale Bandistica “Antonino Giunta” Mario Bruno.

“Si tratta di un segnale di vicinanza nei nostri confronti – fanno sapere dal corpo bandistico – che garantisce un supporto indispensabile, in questa fase, nei confronti di una emergenza sanitaria che ci mette a dura prova con la realtà sociale. La chiusura sociale non ha fermato la musica dell’Antonino Giunta prodigandosi in costanza ad una serie di attività musicali a distanza. Tutto ciò possa essere un valido supporto per la ripartenza delle attività musicali coordinate dal maestro Carmelo Capizzi”.