Test sierologici: anche Enna, Piazza Armerina, Leonforte, Regalbuto e Troina tra i comuni selezionati dall’Istat

Anche Enna, Piazza Armerina, Leonforte, Regalbuto e Troina tra i 120 comuni selezionati dall’Istat per effettuare i test sierologici e dare vita all’indagine conoscitiva avviata. In Sicilia le persone coinvolte sono 11.183. Ministero della Salute e Istat, in collaborazione con le Regioni e la Croce Rossa Italiana hanno avviato appunto un’indagine di siero-prevalenza dell’infezione da virus SARS-CoV-2 (covid-19) per capire quante persone nel nostro Paese abbiano sviluppato gli anticorpi al nuovo Coronavirus, anche in assenza di sintomi.

Il test verrà eseguito in tutta Italia su un campione di 150mila persone residenti in 2mila Comuni, distribuite per sesso, attività e classi di età.

Le persone verranno contattate telefonicamente dagli operatori della Croce Rossa Italiana tramite un numero telefonico che inizia con 06.5510… per fissare un appuntamento in uno dei punti prelievo individuati dai Comitati CRI territoriali presso le sedi delle ASP, Guardie Mediche ed eseguire un piccolo prelievo di sangue. Il prelievo potrà essere eseguito anche a domicilio se il soggetto è fragile o vulnerabile.