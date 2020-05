Enna: trasporto pubblico urbano, nuova ordinanza

Nuova ordinanza del Comune di Enna che regolamenta il servizio di trasporto pubblico urbano.

Queste le nuove disposizioni.

– Il servizio di trasporto pubblico urbano, dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza contingibile ed urgente e fino al 1 luglio 2020, in conformità alle disposizioni regionali, può essere incrementato dal 30% al 55% della percorrenza contrattuale, al fine di estendere progressivamente la possibilità dello spostamento delle persone ed adeguando il relativo chilometraggio, con esecuzione nell’ambito della fascia oraria unica 07:00-21:00, con accesso consentito ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e nel rispetto di tutte le misure previste dai DPCM e Ordinanze del Presidente della Regione attualmente in vigore, a partire dalla sanificazione dei mezzi;

– La ditta assegnataria del servizio, nell’attuare quanto sopra, dovrà allo scopo presentare un piano di trasporto temporaneo che si articolerà nell’ambito della fascia oraria sopra specificata, potenziando e privilegiando, tra le linee di Trasporto Urbano, quelle più fruite dalla cittadinanza e che presentano la maggiore incidenza in termini di vendita di biglietti, al fine di incrementarne la frequenza ed evitare affollamenti dei relativi mezzi utilizzati.