Enna: il 3 giugno chiusi per sanificazione i servizi e gli ambulatori del Distretto Sanitario

La nota a firma del Direttore Distretto Sanitario di Enna, dr.ssa Lia Murè, comunica che mercoledì 3 giugno, per sanificazione e pulizia locali, rimarranno chiusi ambulatori e uffici del Distretto ubicati nei Comuni di Enna, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Valguarnera e Villarosa.

Nella città di Enna, saranno chiusi uffici e servizi ubicati nei seguenti immobili: stabile sede Direzione Aziendale, viale Diaz 7/9; stabile Distretto Sanitario Territoriale di Enna, viale Diaz 49; Poliambulatorio Ex INAM, via Calascibetta; stabile del Laboratorio di Sanità Pubblica, sito in via Messina 106; stabile SERT, via IV Novembre; stabile ex Ospedale Umberto I di Enna Alta.

Chiusi anche i Presidi Sanitari di Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Valguarnera e Villarosa.

I Servizi di Continuità Assistenziale e le postazioni del 118 non saranno interessati alla chiusura e rimarranno operativi.