Enna: guarita dal Covid torna in ospedale

Solo una settimana fa l’Umberto I aveva chiuso i reparti Covid, azzerando i ricoveri. Da oggi così non è più. Nel nosocomio ennese un nuovo caso, che nuovo non è. La paziente, dell’Oasi di Troina, aveva già contratto il virus e vinta la battaglia, proprio in ospedale, era stata dimessa in buone condizioni a seguito di due test negativi ma il destino le ha giocato un brutto tiro. Ieri giunta in ospedale, indiscrezioni direbbero a causa di una strana eruzione cutanea e diversi malesseri, è stato effettuato un nuovo tampone, come prevedono protocolli della Regione Siciliana per consentire il ricovero in struttura. Risultato positivo. La donna si trova adesso nel reparto di Malattie Infettive e il suo quadro clinico è al vaglio dei medici. Nelle scorse settimane si era posto l’accento – nel resto d’Italia – sulle diversificate forme con cui si manifesterebbe il Coronavirus che non attacca solo l’apparato respiratorio ma anche quello gastrointestinale e circolatorio; si sarebbe inoltre appurato che anche la pelle può essere bersaglio dell’infezione. Quello della paziente di Troina è il secondo caso – in 48 ore – di persone che guarite dal virus tornano positive. Nel Capoluogo, a contagi zero da due settimane, vi è un paziente negativizzato tornato in isolamento dopo un nuovo tampone positivo. In provincia complessivamente i casi sono sei ma risalirebbero tutti a contagi pregressi. La situazione rimane dunque sotto controllo.

Angela Montalto