Enna: anche ortopedia rientra all’Umberto I e riparte “in totale sicurezza”

Anche Ortopedia, dopo Chirurgia, fa rientro all’Umberto I e riapre i battenti con pazienti anche da fuori provincia. Domani i primi quattro interventi: esostosi per una giovane nissena, frattura della rotula per una donna di Agrigento, artroscopia ginocchio per un uomo di Valguarnera e protesi per frattura femore per un’anziana signora di Calascibetta. Saranno in totale sicurezza le prime sedute operatorie post epidemia, assicura il primario Arcangelo Russo.

Dal via libera della Regione, il 25 maggio, alla “restituzione” al pubblico del nosocomio ennese sono passati appena quattro giorni e anche Ortopedia – le attività non si sono mai fermate – è tornata al suo posto, dopo essere stata temporaneamente ospite del Chiello di Piazza Armerina. Così come Urologia e Nefrologia. I locali avevano albergato uno dei tre reparti Covid, quindi è stato necessario sanificate, cambiare i filtri dell’aria e eliminare quelle barriere architettoniche necessarie all’isolamento dei pazienti contagiati. Il reparto ritorna, al momento, con 18 posti letto. Uno ogni camera, per garantire ampiamente il distanziamento come prevede la circolare. Quattordici di ortopedia e 4 di fisioterapia. In attesa dell’acquisizione di una sala adiacente tutto il personale ha rinunciato a un po’ di spazio, per aprire più posti letto possibili.

“Per ricoverare e sottoporre a intervento i nostri pazienti – spiega il primario – abbiamo seguito le linee guida della Regione, sottoponendo gli stessi ai test di verifica per allontanare lo spettro del Covid-19”.

Il lavoro cambia volto per gli operatori della sanità; ci saranno tante regole da seguire, tempi tecnici da osservare, ma si tende a percorsi in sicurezza per operatori e pazienti.

Angela Montalto