Agira: lunedì la sanificazione delle strade

Disposta la chiusura per il prossimo lunedì 1 Giugno di tutti gli uffici comunali del Comune di Agira per consentire la loro sanificazione. Disposta anche la chiusura di tutti i bagni pubblici fino a nuova disposizione.

Sempre giorno 1 il Comune di Agira ha disposto la sanificazione da Covid-19 delle strade del centro abitato a partire dalle ore 21. Pertanto esercizi commerciali chiusi entro le ore 20.30, fatta eccezione per le farmacie. I cittadini sono invitati a chiudere le finestre, a non esporre biancheria, a non lasciare prodotti alimentari all’esterno delle abitazioni, limitare l’uso dei parcheggi pubblici, evitare gli spostamenti e non uscire dalle proprie abitazioni dalle ore 20.30.