Enna: imminente l’attivazione del bike sharing

“Per me la creazione di una mobilità sostenibile che contrasti l’incidenza negativa del traffico e che punti al miglioramento dell’impatto ambientale è sempre stata tra le mie priorità. La mia visione prevede, infatti, una città vivibile, libera dalle auto, che guarda con rispetto all’ambiente e che consenta ai cittadini di vivere meglio”.

Queste le parole dell’Assessore Biagio Scillia che comunica l’imminente attivazione del servizio di Bike Sharing in città, denominato ENbike.

“Come è noto – prosegue Scillia – il bike sharing è un progetto fallito della precedente amministrazione e che noi oggi abbiamo aggiornato, reso funzionale e adeguato ai tempi”.

Ad oggi il Comune di Enna è in possesso di 30 biciclette a pedalata assistita e 5 ciclo-stazioni dotate di totem informativi, ciascuna delle quali dispone di 10 colonnine per la ricarica e il bloccaggio delle biciclette ma, appare evidente, che “5 stazioni – continua l’assessore – non sono sufficienti e che c’è la chiara necessità di nuove stazioni, in punti strategici della città, dove poter prendere o riporre la bicicletta. Non avrebbe alcun senso offrire un servizio ai cittadini senza strutturarlo e organizzarlo offrendo il massimo confort e praticità di utilizzo”.

La modalità di gestione del sistema sarà interamente informatizzata dall’iscrizione al servizio, al prelievo della bici, così come per eventuali comunicazioni e segnalazioni. I cittadini potranno registrarsi via web o tramite app dedicata.

“Essere riuscito ad attivare ENbike per me è un motivo di orgoglio – prosegue Scillia – perché sono veramente convinto che una città come la nostra, che ha la voglia e la tenacia di volersi proiettare al futuro, non può permettersi di essere sprovvista di servizi che, così come il servizio di car sharing, la navetta gratuita e l’informatizzazione di tutti i sistemi di mobilità e di sosta, puntano a restituire ulteriori spazi a tutti quei cittadini che vogliono godersi le bellezze della nostra città senza i rischi di una mobilità caotica alla quale per molto tempo siamo stati abituati. A questo si aggiunge anche la possibilità per i turisti, per chi risiede temporaneamente ad Enna o per gli studenti universitari, di potersi muovere tra le varie aree della città con estrema facilità”.