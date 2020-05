Caltanissetta: coronavirus, un esercizio commerciale sanzionato nei controlli del territorio di martedì 26 maggio.

Sono state 309 le persone controllate sull’intero territorio provinciale nella giornata di ieri martedì 26 maggio, a cura delle Forze di Polizia e delle Polizie locali ai fini della verifica del rispetto delle misure normative in atto per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. 2 persone sono state denunciate per altri reati.

Sempre nella giornata di ieri sono stati effettuati 172 controlli presso gli esercizi commerciali. 1 esercizio commerciale è stato sanzionato con la chiusura per 5 giorni per violazione delle norme anti contagio.

La Prefettura di Caltanissetta invita i cittadini a proseguire nella stretta osservanza delle misure di contenimento prescritte dalla vigente normativa.