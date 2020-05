Fase due: Tribunale di Enna, falsa ripartenza

Al Tribunale di Enna, rispetto alla Fase 1, poco o nulla è cambiato in termini di accessibilità e gli avvocati, che lì svolgono quotidiana attività, in aula così come nelle cancellerie, restano fuori o quasi. Anche la Legge si ferma a causa del Coronavirus e i legali sono obbligati all’invio di centinaia di carte, per via telematica, e alla prenotazione per accedere alle cancellerie. Cento avvocati, civilisti e penalisti, del Foro di Enna – a supporto del Consiglio dell’Ordine, trovatosi a fronteggiare un’emergenza senza precedenti – hanno sottoscritto un documento per portare alla luce tutte le criticità emerse in questi mesi di lockdown che renderebbero “impossibile” prima e “nullo” dopo il lavoro svolto anche a seguito dell’attuazione impropria delle linee guida adottate dal Tribunale di Enna e dalla Corte di Appello di Caltanissetta, in merito allo svolgimento dell’attività giudiziaria post Emergenza. Nella nota inviata al Consiglio dell’Ordine si chiede che lo stesso si faccia portavoce delle legittime istanze degli iscritti: “allo scopo di consentire la ripresa dell’attività giudiziaria, dignitosa e credibile, seppure in forma ridotta, consentendo alla categoria di poter serenamente interloquire con i propri assistiti, comunicando tempestivamente dati e modalità certe sullo svolgimento dei processi”.

Nell’ambito del settore civile, diversi magistrati adottano provvedimenti che non seguono le linee guida tracciate dal Tribunale di Enna e dalla Corte d’Appello di Caltanissetta. In particolare, per quanto riguarda la trattazione scritta dei processi, vengono imposti agli avvocati oneri gravosi e spesso impossibili da ottemperare e comunque non previsti dalle norme adottate dal Governo. Si pretende, infatti, la trasmissione al Giudice, mediante deposito telematico, delle copie degli atti e dei documenti già in precedenza depositati in forma cartacea, mentre le Linee guida stabiliscono semplicemente che i difensori trasmettano al giudice delle “note di trattazione scritta”, contenenti soltanto le istanze o le conclusioni in forma sintetica. Inoltre, si segnala il mancato ricorso alla trattazione delle cause in presenza dei difensori, seguendo le modalità previste dal Governo Nazionale, nei casi in cui sia necessaria l’audizione dei testimoni o comunque una trattazione della causa che richieda la presenza delle parti.

Si sottolinea nel documento come il mancato esame dei fascicoli da parte dei magistrati non consenta neanche di verificare la regolare costituzione delle parti. Inoltre, ove il giudice non si recasse in Tribunale per visionare integralmente il fascicolo d’ufficio, finirebbe per adottare un provvedimento con una conoscenza parziale degli atti. “Ciò – si legge nella nota inoltrata all’Ordine – comporta l’evidente rischio di celebrare giudizi civili che potrebbero essere affetti da radicale nullità”. Per quanto riguarda il settore penale, invece, un primo elemento segnalato è rappresentato dalla generalizzata interdizione al pubblico delle udienze. Si ritiene che ciò, al di là dell’emergenza epidemiologica, possa comportare la violazione delle norme primarie, che metterebbe a rischio la validità delle udienze con conseguente refluenza anche sui provvedimenti finali. “Le aule del nostro Tribunale – si legge – si ritiene garantiscano il distanziamento di sicurezza previsto dalle vigenti normative, con adeguata regolamentazione e controllo degli accessi”. Si lamenta, altresì, l’eccessiva genericità di prescrizione relativamente alla scelta dei processi da trattare, sulla base di criteri non sempre condivisibili.

Altra questione sollevata sono i delitti così detti “codice rosso”, per cui i medesimi protocolli stabilirebbero la precedenza nella trattazione, non osservata. Nella settimana corrente, nelle udienze di alcuni Giudici monocratici, sono stati rinviati e non trattati procedimenti rientranti nella suddetta tipologia, in contrasto quindi con le stesse previsioni del protocollo.

E per concludere, in merito all’accesso in Tribunale, appaiono eccessive e ingiustificate le limitazioni imposte all’ingresso degli avvocati. “Infatti – si legge nella nota -l’avvocato al pari del giudice, del pubblico ministero, dei cancellieri rappresenta una parte essenziale, necessaria e imprescindibile dell’attività giudiziaria. Di conseguenza, si ritiene necessario che il C.d.O. si faccia portavoce con forza presso gli organi competenti dell’esigenza irrinunciabile degli Avvocati di potere accedere liberamente – senza prenotazione dunque – all’interno del Tribunale, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività di cancelleria, ovviamente nel rispetto di tutte le norme di distanziamento sociale”.

Angela Montalto