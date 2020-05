Enna: militari delle forze armate impiegati nei controlli Covid-19

L’Ufficio Ordine Pubblico del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha previsto nella provincia di Enna l’impiego, in ragione delle incrementate esigenze di supporto alle Forze di Polizia, per i maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del Covid-19, di militari delle Forze Armate dell’Operazione Strade Sicure.

Si tratta dei militari del 62° Reggimento Fanteria Sicilia di Catania, il cui contingente impiegato in questa provincia sarà di stanza presso la base di Piazza Armerina.

Tale personale, in relazione alle specifiche competenze e professionalità, affiancherà la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri, operando nel territorio di vari Comuni dell’ennese con 2 equipaggi giornalieri in sinergia con le pattuglie già predisposte per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

Per tale circostanza, nei luoghi di maggiore aggregazione dei cittadini, verranno implementati i sevizi di pattugliamento delle strade in chiave di prevenzione per il contenimento dell’attuale fase di emergenza sanitaria in scrupolosa osservanza delle misure di distanziamento sociale e del tassativo divieto di assembramenti o aggregazioni di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Già da stamattina i militari hanno preso servizio a Piazza Armerina unitamente al personale del Commissariato di P.S. del luogo.