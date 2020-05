Caltanissetta: guasto all’acquedotto Fanaco, niente distribuzione idrica per i comuni del vallone.

Siciliacque comunica che a causa di un guasto alla valvola di diramazione verso il civico di Campofranco, avvenuto nel corso dell’esecuzione di lavori di manutenzione programmati, è stato interrotto l’approvvigionamento idrico ai comuni di Acquaviva, Mussomeli, Campofranco, Sutera, Montedoro, Bompensiere, Milena, San Cataldo, Serradifalco, Delia e Sommatino.

Ne consegue che nei suddetti comuni non sarà possibile effettuare la normale distribuzione idrica prevista per la giornata di domani, martedì 26/05. In ogni caso saranno garantite le forniture agli Enti sensibili (ospedali, carceri etc..).

Come di consueto Caltaqua fornirà ogni utile aggiornamento sulla ripresa della distribuzione.