Caltanissetta: controlli di contenimento coronavirus nel weekend, 16 persone sanzionate e 2 attività.

Sono state 1385 le persone controllate sull’intero territorio provinciale nelle giornate di venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 maggio, a cura delle Forze di Polizia e delle Polizie locali ai fini della verifica del rispetto delle misure normative in atto per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. 16 persone sono state sanzionate per il mancato rispetto delle misure di contenimento alla diffusione del virus COVID-19 e 10 persone sono state denunciate per altri reati.

Sempre nelle stesse giornate sono stati effettuati 370 controlli presso gli esercizi commerciali, 2 titolari di attività commerciale sono stati sanzionati.

La Prefettura di Caltanissetta invita i cittadini a proseguire nella stretta osservanza delle misure di contenimento prescritte dalla vigente normativa.