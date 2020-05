Troina: via ai lavori alla Rocca San Pantheon

Possono partire a Troina i lavori di consolidamento del versante nord della Rocca San Pantheon. Sta per completarsi, dunque, l’opera di messa in sicurezza del costone roccioso, rimasta a metà per mancanza di fondi dopo gli interventi del passato effettuati dal Genio Civile.

Decisiva la discesa in campo dell’Ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. La Struttura commissariale, diretta da Maurizio Croce, dopo avere stanziato oltre un milione e trecentomila euro, ha infatti concluso tutte le verifiche post gara confermando l’incarico alla Pellegrini Consolidamenti.

Sarà, dunque, l’impresa umbra ad occuparsi del disgaggio dei massi pericolanti, della pulitura delle pareti e della collocazione di reti, funi di acciaio e barriere paramassi. Tutte opere che metteranno definitivamente al riparo dai crolli registratisi fino a tre anni fa, lo storico quartiere Arcirù che si estende sotto il costone roccioso e che è compreso tra la zona commerciale di San Basilio e la chiesa della Madonna del Soccorso.

Si tratta di un’area assai popolosa dove sorgono numerose abitazioni e uffici pubblici e che proprio per l’elevato rischio alla quale è sottoposta ha avuto assegnata una classificazione R4.