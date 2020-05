Centuripe: riapre il mercato settimanale

Domani lunedì 25 maggio, riapre anche il mercato settimanale a Centuripe, con ingressi ed uscite obbligatorie e la presenza della polizia municipale per evitare assembramenti.

Sarà obbligatorio: mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro; la stessa distanza di un metro sarà garantita tra le bancarelle; usare la mascherina, utenti e operatori; usare prodotti igienizzanti o, in alternativa, guanti, da cambiare ad ogni bancarella; nei punti vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione dei clienti guanti monouso per toccare la merce; non sarà possibile accedere nell’area mercato prima delle ore 7.30, con entrata dalla via Duca d’Aosta all’innesto con la via Fiorenza e uscita da piazza Diaz o dalla scalinata di via F.lli Bandiera.

“Raccomando a tutti – ha scritto il sindaco Elio Galvagno – la massima cautela e il rispetto rigoroso delle disposizioni”.