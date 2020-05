Piazza Armerina: Diocesi, le date delle prossime ordinazioni presbiterali

La diocesi di Piazza Armerina comunica le prossime date di ordinazioni presbiterali dei diaconi Samuel Giuseppe La Delfa, Nunzio Samà, Carmelo Salinitro e Valerio Sgroi.

Il diacono Samuel Giuseppe La Delfa sarà ordinato presbitero sabato 13 giugno alle ore 18, presso la sua parrocchia d’origine di San Cristofero – Chiesa Madre in Valguarnera e presiederà per la prima volta l’Eucarestia, nell’omonima parrocchia, domenica 14 giugno alle ore 11.

Il diacono Nunzio Samà sarà ordinato presbitero venerdì 19 giugno alle ore 18.30 presso la sua parrocchia d’origine di S. Sebastiano in Gela. Presiederà per la prima volta l’Eucarestia nella parrocchia di San Francesco d’Assisi in Gela sabato 20 giugno alle ore 19 e nella Chiesa rettoriale di Sant’Agostino domenica 21 giugno alle ore 18.30.

Il diacono Valerio Sgroi sarà ordinato presbitero martedì 30 giugno alle ore 10 presso la parrocchia di Maria SS. della Visitazione – Chiesa Madre in Enna e presiederà per la prima volta l’Eucarestia, nella sua parrocchia d’origine di Santa Lucia in Enna (nel piazzale antistante la nuova chiesa) mercoledì 1° luglio alle ore 19.

Il diacono Carmelo Salinitro sarà ordinato presbitero venerdì 3 luglio alle ore 18.30 presso la Basilica Cattedrale di Piazza Armerina. Presiederà per la prima volta l’Eucarestia nella sua parrocchia d’origine di Maria SS. Assunta in Cielo – Chiesa Madre di Gela sabato 4 luglio alle ore 19 e nella parrocchia di Maria SS. della Visitazione – Chiesa Madre di Enna domenica 5 luglio alle ore 20.