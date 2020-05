Pietraperzia: divieto di utilizzo dell’acqua per uso potabile in Via Verdi e Piazza Matteotti

Il sindaco del Comune di Pietraperzia Antonio Bevilacqua, con apposita ordinanza, vieta l’utilizzo dell’acqua per uso potabile e invita a limitarne l’utilizzo esclusivamente per usi igienici a tutti i cittadini residenti in via Verdi e in Piazza Matteotti.

La causa del divieto, l’inquinamento microbiologico dell’acqua secondo l’esito delle analisi effettuate dall’Asp di Enna. AcquaEnna ha già attivato i necessari interventi.