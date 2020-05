Fondi “zone rosse”, Giarrizzo (M5S): “Lavoreremo per estendere i contributi a tutti i comuni”

“Lavoreremo in Parlamento affinché la misura prevista all’interno all’articolo 112 del dl Rilancio che assegna 200 milioni di euro ad alcuni comuni italiani dichiarati ‘zona rossa’ venga esteso a tutti i comuni ‘zona rossa’. Così come hanno già dichiarato il Presidente del Consiglio Guseppe Conte e il Ministro Luigi Di Maio, è una questione di equità e giustizia sociale”.

Così il deputato del Movimento 5 Stelle Andrea Giarrizzo.

“Attraverso questa misura – continua il parlamentare – intendiamo sostenere gli operatori economici che più degli altri hanno sofferto le conseguenze economiche dell’emergenza Covid-19. Per oltre un mese questi comuni hanno avuto imposto il divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale e la sospensione di ogni attività, ad eccezione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. Chiusura che ha messo a dura prova l’economia delle due comunità nell’Ennese e di tutti i comuni ‘zona rossa’”.