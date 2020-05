Enna: Centro di Accoglienza Santa Lucia, un sistema multimediale per consentire i video contatti tra gli ospiti e i familiari

L’Assessore Regionale alla Famiglia Antonio Scavone è stato ospite stamattina del Centro di Accoglienza Santa Lucia di Enna Bassa, a lui è stato illustrato il sistema multimediale messo a disposizione dal Comune di Enna per consentire i video contatti tra gli ospiti e i loro familiari.

Il progetto si chiama “Area Protetta” ed è finanziato dal Comune di Enna, a livello tecnologico prevede l’utilizzo di smart tv, notebook, tablet, radio microfani e connessione in rete. Consente anche il monitoraggio costante dei parametri vitali degli ospiti del centro di accoglienza.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la Cooperativa Ippocrate, l’azienda Tirrito srl e il Pronto Soccorso Psicologico.

Presenti stamattina, oltre all’assessore regionale, il sindaco di Enna Maurizio Dipietro, l’on. Paolo Colianni e il direttore sanitario dell’Asp Emanuele Cassarà.