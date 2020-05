Enna: Asp, riprendono le attività distrettuali. Ecco le nuove misure

Dopo il lungo periodo di lockdown che ha visto la sospensione delle attività non urgenti, riprendono all’Asp di Enna le attività distrettuali con nuovi percorsi di sicurezza e adeguando l’impiego del personale per soddisfare i fabbisogni assistenziali in relazione all’andamento epidemiologico e al fine di contenere il rischio di trasmissione del virus.

“In via generale bisogna tendere a una normalizzazione graduale privilegiando le modalità di erogazione di prestazioni non in presenza”, si legge nella nota diramata.

“L‘orario di erogazione delle attività in struttura – prosegue la nota – dovrà essere quanto più possibile ampliato per limitare l’afflusso e lo stazionamento di persone all’interno delle sale di attesa. Gli accessi andranno fatti rispettando l’ordine di prenotazione presentandosi solo quindici minuti prima della prestazione e dove possibile senza accompagnatori. Al fine di garantire le attività evitando assembramenti, il Distretto di Enna ha messo in atto una serie di azioni per consentire di effettuare la scelta in sicurezza per utenti e dipendenti: per cui dalla data odierna sarà possibile effettuare la scelta e/o il cambio del medico, esenzione del ticket e altre attività attraverso diverse modalità operative”.

Per il cambio del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, il cittadino potrà recarsi agli sportelli nei seguenti giorni e negli orari prestabiliti previa ed esclusiva prenotazione telefonica, che potrà essere effettuata tutti i giorni al numero 0935/520575 dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Gli sportelli saranno aperti al pubblico dalle ore 8.30 alle ore 12.30 nei giorni di lunedì, martedì e giovedì, dalle ore 15.30 alle ore 16.30 solo il giovedì. Il documento attestante l’avvenuta scelta sarà consegnato immediatamente.

In alternativa, l’utente potrà inviare una mail al seguente indirizzo mail cambiomedico.enna@asp.enna.it dove devono essere indicate le generalità e allegare copia della carta di identità e della tessera sanitaria nonché specificare il nome e cognome della scelta del medico effettuata. In questo caso il documento attestante l’avvenuto cambio potrà essere ritirato presso la sede del Distretto il venerdì mattina dalle ore 8.30 alle ore 10.30, sportello posto al piano terra in viale Diaz n.49.

Oppure l’utente potrà scaricare online il modulo dal sito dell’ASP e consegnarlo debitamente compilato venerdì mattina dalle ore 8.30 alle ore 10.30 presso lo sportello posto al piano terra in viale Diaz 49. In questo caso il documento attestante l’avvenuto cambio potrà essere ritirato presso la sede del Distretto il venerdì mattina dalle ore 8.30 alle ore 10. 30, sportello posto al piano terra in viale Diaz 49.

Per l’Esenzione Ticket per reddito l’utente potrà recarsi agli sportelli nei seguenti giorni e negli orari prestabiliti previa ed esclusiva prenotazione telefonica che potrà essere effettuata tutti i giorni al numero 0935/520575 dalle ore 11.00 alle ore 12.00. Gli sportelli per il ricevimento pubblico aperti dalle ore 8.30 alle ore 12.30 nei giorni di lunedì, martedì e giovedì; dalle ore 15.30 alle ore 16.30 solo giovedì. Il documento attestante l’ avvenuto adempimento sarà consegnato immediatamente.

Per l’Esenzione Ticket per patologia, l’utente potrà inviare una mail al seguente indirizzo mail cambiomedico.enna@asp.enna.it dove devono essere indicate le generalità e allegare copia della carta di identità e della tessera sanitaria nonché certificazione medica specialistica attestante la patologia. In questo caso il documento attestante l’avvenuto adempimento potrà essere ritirato presso la sede del Distretto il venerdì mattina dalle ore 8.30 alle ore 10.30, sportello posto al piano terra in viale Diaz 49.

Infine, per le pratiche di Integrativa diretta e indiretta (Protesica, presidi patologie croniche, ventilatori…) l’utente potrà recarsi agli sportelli nei seguenti giorni e negli orari prestabiliti previa ed esclusiva prenotazione telefonica che potrà essere effettuata tutti i giorni al numero 0935/520575 dalle ore 11.00 alle ore 12.00. Gli sportelli riceveranno il pubblico nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, il giovedì dalle ore 15 .30 alle ore 16.30.