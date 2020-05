Troina: riapre il cimitero tutti i giorni senza prenotazione

A partire da domani, mercoledì 20 maggio, riapre il cimitero comunale a Troina tutti i giorni, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle 18.00.

Lo dispone una nuova ordinanza del sindaco Fabio Venezia, che revoca la precedente del 2 maggio scorso, con la quale si autorizzavano le visite solo su prenotazione, con un accesso contingentato a 15 persone ogni 15 minuti.

I visitatori potranno, dunque, accedere liberamente, purché indossino, sia all’ingresso che all’interno, mascherine e guanti monouso e mantengano una distanza interpersonale di almeno un metro. All’interno di ogni cappella delle locali confraternite potranno accedere e soffermarsi non più di tre persone contemporaneamente, mentre in quelle private di famiglia non più d un soggetto per volta. Durante i funerali, invece, l’accesso sarà riservato ai soli familiari più intimi del defunto, in numero non superiore a trenta persone.