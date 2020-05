Enna: seminario sui giovani e l’Europa a Ventotene, domande di partecipazione entro il 31 Maggio

Confermata anche quest’anno, malgrado le attuali vicissitudini, la trentanovesima edizione del seminario a Ventotene sui giovani e l’Europa che ha come titolo “Il federalismo in Europa e nel mondo. Capire, costruire, far crescere l’Europa”.

Il seminario, che si svolgerà dal 30 agosto al 4 settembre 2020, rappresenta da sempre una delle massime espressioni di dialogo in tema di politiche europee e contribuisce allo sviluppo della cultura europeista specialmente nei giovani.

Non è un caso che nel corso degli anni il seminario ha avuto la presenza di relatori di alto prestigio internazionale quali Giorgio Napolitano, Romano Prodi, Mario Monti, Tommaso Padoa Schioppa, Ignazio Visco e di diversi presidenti di istituzioni europee, nonchè di prestigiosi giornalisti internazionali.

Il seminario presenta un fitto programma di incontri e darà l’opportunità di presenza anche a giovani di età massima di 30 anni che, al fine di godere di agevolazioni economiche, possono produrre domanda di partecipazione, da presentare entro il 31 maggio 2020, mediante procedura on line sul sito www.istitutospinelli.org.

Il Movimento Federalista Europeo, il cui segretario regionale è Michele Sabatino, da sempre contribuisce all’organizzazione dell’evento e ne è tra i maggiori promotori. Lo stesso segretario regionale invita i giovani a presentare domanda di partecipazione affinchè abbiano questa opportunità di confrontarsi con personaggi di alto spessore politico e culturale e sviluppare così una forte coscienza europeista.