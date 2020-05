Enna: Pergusa, consentito l’accesso all’autodromo

L’Ente Autodromo di Pergusa comunica che, in ottemperanza al D.L. 16 maggio 2020 n. 33 e all’ordinanza n. 21 del 17 maggio 2020 del Presidente della Regione Siciliana, nel periodo di emergenza covid-19 l’accesso in autodromo sarà consentito dalle ore 8 alle ore 20 (orari di apertura e chiusura cancelli), tutti i giorni fatta eccezione nei giorni di attività tecnica motoristica in pista.

Si raccomanda ai fruitori la massima prudenza ed attenzione al fine di osservare scrupolosamente le prescrizioni anti-contagio (distanza di sicurezza, uso della mascherina, evitare assembramenti, ecc…) dettate dalle predette ordinanze.

“Qualsiasi infrazione e non osservanza delle misure di contenimento rischio contagio – fa sapere l’Ente Autodromo – sarà segnalata alle autorità competenti. Al fine della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose, al proprietario e/o al detentore di un cane all’interno dell’autodromo, è fatto obbligo l’utilizzo e l’uso del guinzaglio ad una misura non oltre m.01,50 per ogni tipologia di cane (piccola, media e grossa taglia), possibilmente applicando una museruola rigida o morbida ai cani di media e grossa taglia. E’ fatto obbligo altresì a chiunque conduca il cane all’interno del circuito a munirsi di appositi ed idonei strumenti per raccolta di eventuali feci ed evitare l’insudiciamento di pista ed aree verdi destinate alle attività motorie e di svago. E’ severamente vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo al di fuori degli appositi contenitori. L’apertura e la chiusura dei cancelli dell’autodromo avverrà perentoriamente all’orario e senza preavviso alcuno”.