Enna: la compagnia teatrale “Spassu di Vanedda” dona termoscanner e pulsossimetro all’ospedale

La compagnia teatrale ennese Spassu di Vanedda, attraverso la sua presidente Lina La Porta, ha donato all’Ospedale di Enna, destinandoli all’area COVID, un termoscanner e un pulsossimetro.

La pistola per la rilevazione a distanza della temperatura corporea, conosciuta anche come termoscanner, termometro laser o a infrarossi, intercetta la temperatura di un corpo senza toccarlo; il pulsossimetro, invece, rileva e misura la saturazione di ossigeno nel sangue.

Sono strumenti che, in poche settimane, sono stati oggetto di conoscenza e utilizzo crescente.

L’ASP di Enna ringrazia la compagnia teatrale per la generosità e sensibilità mostrate.