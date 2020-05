Enna. Didattica e Coronavirus: Sofia Blandino supera brillantemente gli esami finali alla Scuola Aleteia

Nonostante le limitazioni e le difficoltà, connesse con la pandemia da Covid-19, le attività della Scuola Musica Ribelle ALETEIA proseguono con profitto e successo crescente.

La Scuola si è dotata di un auditorium multimediale virtuale, supportato da una potente piattaforma web dedicata che è stata acquistata ed allestita ad hoc, in grado di collegarsi, grazie ad una connessione a banda larga, ed accogliere fino a 50 persone che possono essere presenti, non solo in audio, ma anche in video, interagendo con i docenti ma anche tra di loro, come in una vera e propria aula fisica.

Grazie ad un notevole investimento, effettuato in termini economici, di know how e di formazione del personale, l’attività didattica della Scuola Musica Ribelle ALETEIA non si è mai interrotta e prosegue a pieno ritmo, anche nel corso di questo difficile anno di studi 2020, funestato dalla pandemia da Corona virus.

In tal modo si sono svolti gli esami finali della corsista Sofia Blandino che, collegandosi dalla propria abitazione di Enna, ha sostenuto brillantemente gli esami finali di diploma, in sessione speciale (durante la sessione ordinaria, invernale, la Blandino era stata in Ospedale per una violenta colica!) alla presenza di una commissione presieduta dal Direttore, prof. Tullio Scrimali, coadiuvato dai Commissari, Proff. Tiziana Arena, Graziella Santoro e Fabio Mirisola.

La corsista ha presentato e discusso, con competenza e piglio sicuro, una tesi sperimentale, realizzata sotto la guida del relatore, Prof. Ferdinando Suvini, sulla musicoterapia riabilitativa nel setting gruppale.

Sofia Blandino ha conseguito così il titolo di “Professionista della Musicoterapia” alla presenza dei suoi cari, radunatisi per l’occasione presso il proprio domicilio, riportando la votazione massima di 50/50 e lode.

Le attività della Scuola Musica Ribelle ALETEIA continuano, dunque, in via telematica, in attesa del provvedimenti governativi e regionali che stabiliscano i tempi e le modalità di ritorno in classe. Sono, infatti, attualmente in pieno svolgimento le lezioni ed i laboratori, utilizzando la nuova piattaforma informatica dell’auditorium virtuale.

La Scuola si è, comunque, attrezzata anche con tutti i dispositivi, sistemi e processi per la sanificazione, il distanziamento e per assicurare la sicurezza dal contagio dei presenti, per farsi trovare subito pronta non appena sarà possibile riaprire le strutture didattiche agli allievi, secondo le disposizioni che verranno emanate dalle Autorità competenti.

La Scuola Musica Ribelle ALETEIA, fondata e diretta dal prof. Tullio Scrimali, psichiatra e musicoterapeuta, si conferma come una solida realtà scientifica e didattica del capoluogo ennese con una articolazione su tutto il territorio siciliano.