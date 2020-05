Enna: si insedia il vicario del Questore Giuseppe Anzalone

Nella mattinata odierna il dott. Giuseppe Anzalone, Primo Dirigente della Polizia di Stato, si è insediato nella Questura di Enna, giusta nomina dipartimentale, assumendo formalmente le funzioni di Vicario del Questore.

Il dott. Anzalone, messinese, laureato in giurisprudenza, è entrato nella Polizia di Stato nel 1996 con la qualifica di Vice Commissario. Ha al suo attivo una lunga e brillante carriera, costellata da incarichi di prestigio e riconoscimenti formali. Dal 1996 al 1999, presso la Questura di Reggio Calabria, dirige la sezione di misure di prevenzione e svolge accurate indagini che hanno consentito di sequestrare ad alcune famiglie appartenenti alla ‘ndrangheta” ingenti patrimoni. Dal 1999 al 2000 dirige il Commissariato di P.S. di Treviglio (Bergamo), ove raggiunge ragguardevoli risultati in materia di polizia giudiziaria, con l’arresto di oltre 50 soggetti nel solo anno 1999. Nel 2000 viene trasferito alla Questura di Messina, prestando una preziosa e proficua collaborazione presso diverse articolazioni: U.P.G.S.P., Divisione Polizia Anticrimine, Sezione Intelligence Ponte sullo Stretto di Messina. Nel 2003 viene destinato alla Squadra Mobile sempre della Questura di Messina, dove nel 2010 ne assume la dirigenza, dando nuova linfa alle investigazioni per il contrasto dei reati di prostituzione, criminalità straniera, criminalità diffusa, contro il patrimonio, la persona e gli stupefacenti. Nel 2016 viene promosso alla qualifica di Primo Dirigente, assumendo la direzione del Commissariato di P.S. di Siderno (RC). Nel 2017 assume l’incarico di Direttore della quarta Divisione del Servizio Centrale Operativo a Roma. Dal mese di giugno 2019 svolge l’incarico di Capo di Gabinetto della Questura di Siracusa.

Il Questore di Enna, dr. Corrado Basile, nell’accogliere il dr. Anzalone, gli ha augurato sempre maggiore successi professionali anche per le giuste aspettative della comunità ennese.

Il dott. Anzalone sostituisce il dott. Caccianini, trasferitosi alla Questura di Reggio Emilia.