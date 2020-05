Enna: il mercato del martedì torna quasi alla normalità

Da domani, martedì 19 Maggio, il mercato del martedì torna quasi alla normalità, con ingressi contingentati nel rispetto delle prescrizioni tecniche oggetto di valutazione da parte degli uffici competenti e la vigilanza degli accessi.

Ecco le disposizioni del Comune.

– Il mantenimento, in tutte le attività e le loro fasi, del distanziamento interpersonale;

– L’accesso regolamentato e scaglionato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;

– La messa a disposizione, da parte degli operatori commerciali, di sistemi per la disinfezione delle mani facilmente accessibili alla clientela, disponibili accanto ai sistemi di pagamento.

– L’obbligo dell’uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.

– L’obbligo di utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

– L’obbligo in capo agli operatori commerciali di informare la clientela per garantire il loro distanziamento in attesa di entrata;

– Il posizionamento all’accesso del mercato di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

– Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale, potrà essere ampliata l’area mercatale;

– Misure a carico del titolare di posteggio:

▪ Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;

▪ Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;

– In caso di vendita di abbigliamento, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;

– In caso di vendita di beni usati, dovrà essere disposta l’igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano posti in vendita.