Secondo l’aggiornamento di oggi, lunedì 18 Maggio, del Centro Operativo Comunale di Enna i ricoveri per Coronavirus presso l’Ospedale “Umberto I” di Enna scendono a 3 così suddivisi: 0 in pre-triage, 0 ricoverati in rianimazione, 3 ricoverati reparti Covid; 0 ricoverati in terapia sub-intensiva.