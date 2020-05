Leonforte: in sicurezza la scuola media Verga

Si può cominciare a lavorare al progetto di messa in sicurezza della scuola media Giovanni Verga di Leonforte, nell’Ennese. L’ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, ha concluso le procedure di gara affidando la pianificazione dell’intervento a un raggruppamento temporaneo di professionisti. Il loro compito sarà quello di individuare tutti gli interventi necessari a proteggere l’edificio dalle pareti rocciose che lo sovrastano e che dovranno essere stabilizzate. Il plesso scolastico si trova, infatti, a valle della collina denominata “Cernigliere” e, nel corso degli anni, ha aumentato la propria superficie a causa di alcuni lavori di ampliamento, a cominciare da una imponente aula magna.

I costoni del monte costituiscono, quindi, un potenziale pericolo ed è per questo che la struttura commissariale diretta da Maurizio Croce ha accelerato le procedure. Tra l’altro, le opere di protezione che si andranno a realizzare saranno a beneficio anche di un tratto della adiacente strada statale 121. Sono previsti interventi sia di tipo attivo che passivo, con l’ispezione in parete dei fronti rocciosi, il disgaggio dei massi pericolanti, l’applicazione di reti metalliche e la collocazione di barriere paramassi ai piedi del pendio.