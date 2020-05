Enna: un documento unitario per il rilancio economico e turistico

Un documento unico che vedrà attori protagonisti tutti gli imprenditori della città per affrontare, in maniera condivisa, la crisi economica legata all’emergenza covid19 e pianificare insieme a tutte le associazioni di categoria il rilancio delle attività economiche.

E’ questo il risultato del terzo tavolo tecnico convocato dall’amministrazione comunale di Enna e che ha visto tra gli altri la partecipazione del presidente dell’Atea, Giuseppe Nicoletti.

Porta proprio la firma della Associazione Accoglienza Turistica Extra Alberghiera la proposta dell’omaggio di una notte in più da offrire al viaggiatore che sceglie Enna, ticket per lo shopping in qualsivoglia attività commerciale e di ristorazione e scontistiche/convenzioni, visite della città con guide professionali accreditate per fare conoscere al meglio il nostro territorio.

Un progetto, dunque, che coinvolge tutte le parti imprenditoriali, dai ristoratori agli albergatori, gli artigiani e i commercianti.

Ad aprire i lavori il sindaco di Enna Maurizio Dipietro, a seguire hanno preso la parola i rappresentanti delle varie associazioni di categoria (CNA, Confartigianato, Confcommercio e Cidec), l’associazione ATEA, l’associazione guide turistiche e la Proloco.