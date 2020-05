Cig in deroga, M5S presenta seconda interrogazione parlamentare su ritardi in Sicilia

Una seconda interrogazione parlamentare sui ritardi della Regione Siciliana nella lavorazione delle pratiche necessarie all’erogazione della Cig in deroga è stata depositata alla Camera, a prima firma del deputato Andrea Giarrizzo e cofirmata da altri deputati siciliani del Movimento 5 Stelle.

“Con la prima interrogazione, – afferma Giarrizzo – chiedevamo al Ministero del Lavoro di intervenire al fine di capire quali motivazioni sottendono tali inaccettabili ritardi che fanno della Sicilia l’ultima regione per numero di pratiche CIGD lavorate”.

“Con il secondo atto ispettivo, questa volta rivolto al Ministero della Pubblica Amministrazione, – conclude Giarrizzo – si rimarca il farraginoso funzionamento della piattaforma informatica che sembra aver rallentato sensibilmente il lavoro dei dipendenti dei Centri per l’impiego, alla quale si è potuto accedere, così come da verbali sindacali, a partire solo da fine aprile, ai mancati trasferimenti di personale che avrebbero consentito di accelerare la gestione delle pratiche, nonostante i 13mila dipendenti alla stessa Regione. Numerosi quindi gli indici della gestione confusa dell’intera vicenda da parte della Regione Siciliana cui chiediamo di fare luce”.