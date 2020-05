Il sindaco del Comune di Assoro Antonio Licciardo avvisa che, a seguito di un intervento di manutenzione sulla rete idrica, da domani, venerdì 15 Maggio, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 7,30 fino a conclusione dei lavori, nelle seguenti vie: Via Provinciale, Via Salvatore Allende al civico n. 2, Via del Bevaio, Via San Giuseppe, Contrada Spiga, Via Maddalena e Via Piano Arena.