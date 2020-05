Troina: riapre il mercato alimentare

A partire da sabato 16 maggio e per ogni sabato del mese riapre il settore alimentare del mercato settimanale in via Donatori del Sangue a Troina.

Lo dispone un’ordinanza del sindaco Fabio Venezia con la quale si invitano tutti gli operatori partecipanti ad indossare guanti e mascherine di protezione, distanziando tra loro le singole postazioni di almeno 2 metri e garantendo che i clienti rispettino la distanza interpersonale di 1 metro.

L’accesso al mercato sarà contingentato ad un massimo di 20 persone contemporaneamente, che dovranno seguire il percorso di entrata da via Donatori del Sangue e di uscita da via Aldo Moro.

Sempre ogni sabato, inoltre, come da precedente ordinanza, si svolgerà anche il mercato contadino, all’interno del Loggiato di Sant’Agostino, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, sempre con accesso contingentato ad un massimo d 20 persone per volta.