Leonforte: da domenica non si hanno notizie del giovane Massimiliano Virzì

da EnnaOra

Di lui non si hanno più notizie dalle 9 del mattino di domenica. La notizia ha fatto rapidamente il giro della città attraverso i social e col passare delle ore cresce la preoccupazione per le condizioni del trentaseienne Massimiliano Virzì.

Domenica ha detto alla madre che sarebbe uscito per una passeggiata, ma da quel momento non si è saputo più niente. Massimiliano Virzì è alto un metro e settanta e pesa 75 chili. Al momento della sparizione indossava jeans, maglione nero con strisce beige laterali, scarponi neri e occhiali scuri.

Sono in corso le ricerche degli agenti del Commissariato di Leonforte. La polizia ci lavora già da giorni ma adesso le ricerche sono sempre più estese a tutto campo. E in queste ore si dovrebbe svolgere anche un vertice in Prefettura per coordinare un’azione più ampia. La zona è quella sottostante la Granfonte.

Chiunque avesse notizie è pregato di contattare la famiglia o la polizia.