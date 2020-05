Enna. La richiesta di Legambiente: “Castello di Lombardia senza auto”

In occasione della riapertura dell’anello che cinge il Castello di Lombardia, Legambiente chiede all’amministrazione comunale di Enna di scongiurare sin d’ora ogni possibile uso veicolare privato dello stesso.

“Questa richiesta – scrive Legambiente – non solo per evitare quanto accadeva sino alla chiusura dell’anello, ovvero che il castello facesse letteralmente da coppa giratoria ad un traffico veicolare del tutto superfluo, ma anche per garantire una maggiore e più sicura pedonabilità di una delle poche aree che per la sua ventosità consente di essere fruita dal pubblico anche in condizioni di forti restrizioni i funzione anti COVID 19”.

Richiesta anche l’adozione di dissuasori a scomparsa quali quelli scelti per la Via Mercato Sant’Antonio da giustapporsi in modo da evitare ogni possibile uso automobilistico del Viale, nella speranza, conclude Legambiente, che “la ripresa restituisse una città ancor più a misura d’uomo a piedi ed in bici e non una selva d’auto”.